إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت ريا أبي راشد، مرتدين جيب ستان باللون الأسود، ونسقت معها بلوفر بسيط باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريا أبي راشد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريا أبي راشد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ريال أبي راشد …