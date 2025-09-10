بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت هنا الزاهد ، مرتدية فستانًا طويلاً وأنيقًا باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية فتعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد