إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

نهى هجرس

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت هنا الزاهد ، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الاسود والابيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد 

هنا هنا الزاهد صور هنا الزاهد

