ماذا يحدث للجسم عند تناول خل التفاح قبل النوم

خل التفاح
خل التفاح
اسماء محمد

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية متعددة الفوائد الصحية حيث إنه يساعد في تطهير الجسم وعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم فوائد خل التفاح قبل النوم.

 خصائص مضادة للميكروبات

يتميز خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات فهو يقضي على مسببات الأمراض، بما فيها البكتيريا، التي قد تسبب التهابات مختلفة وقد استُخدم قديمًا للتنظيف والتطهير.

ويرجع ذلك إلى مكوناته الأساسية وحمض الأسيتيك وحمض ألفا هيدروكسي ولقد تم استخدام خل التفاح تقليديا لعلاج رائحة الفم الكريهة ، والالتهابات المعوية، والتهابات الجلد.

خسارة الوزن

لخل التفاح تأثيرٌ كبيرٌ على تراكم الدهون ووزن الجسم، إذ يُقلل محيط الورك ومستويات الدهون الثلاثية في الدم لدى الأشخاص الذين يُعانون من السمنة.

إذا كان إنقاص الوزن هدفك الرئيسي، فقد يكون شرب ملعقة من خل التفاح في ماء دافئ يوميًا أو مساءً مفيدًا.

 يُقلل خل التفاح الشهية ويتفاعل مُكوّنه الرئيسي، الأسيتات، مع الجهاز الوطائي، مما يُشير إلى دوره الحيوي في تنظيم الشهية.

لا ينبغي نبغي أبدًا تناول خل التفاح في صورة مركزة لأنه قد يسبب تآكل مينا الأسنان، ويزيد من ارتجاع الحمض، ويسبب الغثيان .

أفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية في المنزل

خفض نسبة السكر في الدم

يقترح بعض الباحثين أن تناول خل التفاح قبل النوم قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

في دراسة، طُلب من ١١ متطوعًا تناول خل التفاح مع الجبن قبل النوم، بالإضافة إلى أدويتهم وأدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في سكر الدم وقد تم ملاحظة المستوى في صباح اليوم التالي لدى هؤلاء المتطوعين.

يمنع رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة قد تكون محرجة، لكن يصعب التخلص منها و حتى بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة وقبل الذهاب إلى السرير في الليل، هناك احتمال أن تكون رائحة أنفاسك كريهة في الصباح.
 

نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة خلال الصيام
