وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت اليوم عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، تشمل تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع دفاعية جديدة، وتخصيص دعم كبير لأوكرانيا في مجال الطائرات المسيرة.

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

قالت فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية القائمة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية الجارية في الشرق الأوسط، دون أن توضح تفاصيل نطاق التعليق أو توقيته، لكنها أشارت إلى أن الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

خارطة طريق أوروبية جديدة لمشاريع دفاعية مشتركة

كما أكدت فون دير لاين أن القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي ستشهد تقديم خارطة طريق لإطلاق مشاريع دفاعية مشتركة جديدة، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، وتعزيز الاستقلال الدفاعي للقارة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة الدولية.

6 مليارات يورو لتحالف تصنيع الطائرات بدون طيار مع أوكرانيا

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تخصيص 6 مليارات يورو لدعم تحالف تصنيع الطائرات بدون طيار مع أوكرانيا، في إطار الدعم المستمر لكييف في مواجهة الحرب الدائرة، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بـ"ضمان تفوق تكنولوجي وعسكري مستدام" لصالح الشراكة مع أوكرانيا.

