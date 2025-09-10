المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت اليوم عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، تشمل تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع دفاعية جديدة، وتخصيص دعم كبير لأوكرانيا في مجال الطائرات المسيرة.

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

قالت فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية القائمة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية الجارية في الشرق الأوسط، دون أن توضح تفاصيل نطاق التعليق أو توقيته، لكنها أشارت إلى أن الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

خارطة طريق أوروبية جديدة لمشاريع دفاعية مشتركة

كما أكدت فون دير لاين أن القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي ستشهد تقديم خارطة طريق لإطلاق مشاريع دفاعية مشتركة جديدة، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، وتعزيز الاستقلال الدفاعي للقارة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة الدولية.

6 مليارات يورو لتحالف تصنيع الطائرات بدون طيار مع أوكرانيا

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تخصيص 6 مليارات يورو لدعم تحالف تصنيع الطائرات بدون طيار مع أوكرانيا، في إطار الدعم المستمر لكييف في مواجهة الحرب الدائرة، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بـ"ضمان تفوق تكنولوجي وعسكري مستدام" لصالح الشراكة مع أوكرانيا.