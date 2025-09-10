رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستهدفةً بذلك المسائل المتعلقة بالتجارة.

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قالت فون دير لاين أيضًا إن المفوضية ستعلق دعمها الثنائي لإسرائيل، دون التأثير على العمل مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز ياد فاشيم، وهو المركز التذكاري الرئيسي للهولوكوست في إسرائيل.

وكانت المفوضية قد اقترحت سابقًا تقييد وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستبذل الآن ما في وسعها بمفردها.

وقالت رئيسة المفوضية إن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين لفلسطين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار غزة.