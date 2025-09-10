قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
محمد على

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستهدفةً بذلك المسائل المتعلقة بالتجارة.

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قالت فون دير لاين أيضًا إن المفوضية ستعلق دعمها الثنائي لإسرائيل، دون التأثير على العمل مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز ياد فاشيم، وهو المركز التذكاري الرئيسي للهولوكوست في إسرائيل.

وكانت المفوضية قد اقترحت سابقًا تقييد وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستبذل الآن ما في وسعها بمفردها.

وقالت رئيسة المفوضية إن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين لفلسطين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار غزة.

