قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة
الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة
القسم الخارجي

شكل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات سياسية لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب المستمرة على غزة، بعدما اعتبر ضربة مباشرة لدور الوساطة القطرية، التي كانت تمثل أحد أبرز قنوات التفاوض بين الحركة وإسرائيل، وفق مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء.

وجاء الهجوم، في وقت كانت قيادات حماس تستعد لمناقشة مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف. 

وكان المقترح يقضي، في يومه الأول، بإفراج حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين (20 أحياء و28 جثامين) مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني، على أن يتولى ترامب شخصيًا، في اليوم التالي، ملف الترتيبات السياسية وإعادة الإعمار.

وأوضحت واشنطن بوست، ان استهداف الاجتماع في الدوحة قوض هذا المسار وأثار صدمة في أوساط القيادة القطرية، التي سارعت للتواصل مع واشنطن.

وأشارت مصادر عربية إلى أن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالهجوم، في ظل وجود قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ما يجعل من الصعب تجاهل التحليق الإسرائيلي قبيل الضربة.

ورغم أن التقارير الأولية لم تؤكد مقتل القادة المستهدفين، بينهم خالد مشعل وخليل الحية، إلا أن مصادر ذكرت أن نجل الحية لقي مصرعه.

وبالنسبة للدوحة، اعتبر الهجوم خرقًا للتفاهمات غير المعلنة مع كل من واشنطن وتل أبيب، وهو ما سمح لقطر بلعب دور الوسيط في قضايا حساسة، أبرزها صفقات تبادل الأسرى مع الإدارة الأمريكية عامي 2023 و2025، إلى جانب وساطتها في نزاعات إقليمية أخرى شملت أرمينيا وأذربيجان، وأزمة الكونغو ورواندا، وحتى التهدئة بين إيران وإسرائيل.

ويرى مراقبون أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أظهر من خلال هذا التصعيد تصميمًا غير مسبوق على "تدمير حماس"، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير المسارات الدبلوماسية المتاحة. 

واعتبر البعض أن إسرائيل، بتعطيلها القناة القطرية وربما المصرية أيضًا، ضيقت على نفسها الخيارات، تاركةً الباب مفتوحًا أمام خيار واحد فقط: إعادة احتلال غزة عسكريًا، وهو السيناريو الذي طالما حذرت منه الدوائر الأمنية الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا التطور، يجعل الحرب في غزة تدخل مرحلة أكثر خطورة، بعدما جرى تقويض أحد آخر المسارات الممكنة للتسوية، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي ينهي النزيف المستمر منذ أكتوبر 2023.

إسرائيل الدوحة قطر غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

نجوي فؤاد

معنوياتي مرتفعة.. نجوي فؤاد تكشف لـ صدي البلد تفاصيل حالتها الصحية

سلوم

تامر عبد المنعم: اعتذار سلوم حداد يكفي والجدل يجب أن يتوقف

حمادة هلال

حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. غدا

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد