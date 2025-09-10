غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي بأن ترامب ازداد غضبا لأن المسئول التفاوضي الإسرائيلي ديرمر التقى بالمبعوث الأمريكي ويتكوف قبل هجوم الدوحة ولم يبلغه بشئ حول استهداف قطر .

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الداخلية القطرية باستــــ....ــــشهاد شخص ثالث نتيجة القــ ــصف الإسرائيلى على الدوحة في عملية مدانة ومجرمة بما تمثله من اعتداء خطير.



لكن رغم ذلك دافع مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة عن استهداف قادة حماس في قطر ووصفه بأنه القرار "الصحيح" اليوم الأربعاء، بعد أن أثارت الضربات على أراضي حليف الولايات المتحدة غضبًا من الرئيس دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لم يوافق على قرار إسرائيل باتخاذ إجراء عسكري يوم الثلاثاء وحذر قطر مسبقًا من الضربات القادمة.



لكن قطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة وقادت جولات متكررة من جهود التهدئة في غزة، قالت إنها لم تتلق تحذيرًا من واشنطن إلا بعد بدء الهجوم بالفعل.

برر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء القرار قائلاً لمحطة إذاعة إسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائمًا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة".

وقال داني دانون: "نحن منسقون، ويقدمون لنا دعمًا لا يصدق، ونحن نقدر ذلك، ولكن في بعض الأحيان نتخذ القرارات ونبلغ الولايات المتحدة".

أضاف "لم يكن هجومًا على قطر؛ كان هجومًا على حماس. نحن لسنا ضد قطر، ولا ضد أي دولة عربية، نحن حاليًا ضد المنظمة ".

وقالت حركة حماس الفلسطينية إن ستة أشخاص استشهدوا في الغارات، بمن فيهم نجل كبير مفاوضيها خليل الحية، لكن كبار قادتها نجوا.

وقال دانون إن إسرائيل "ما زالت تنتظر نتائج" العملية.

وأضاف "من السابق لأوانه التعليق على النتيجة، لكن القرار هو القرار الصحيح".



من ناحية أخرى لا يواجه ترامب أوضاع داخلية مريحة في واشنطن فخلال تناوله العشاء مع وزراءه قام محتجون بالهتاف ضد ترامب مرددين شعارات ، ترامب مثل هتلر لا فرق.