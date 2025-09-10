قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
أخبار العالم

غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو

ترامب
ترامب
محمد على

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي بأن  ترامب ازداد غضبا لأن المسئول التفاوضي الإسرائيلي ديرمر التقى بالمبعوث الأمريكي ويتكوف قبل هجوم الدوحة ولم يبلغه بشئ حول استهداف قطر .

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الداخلية القطرية باستــــ....ــــشهاد شخص ثالث نتيجة القــ ــصف الإسرائيلى على الدوحة في عملية مدانة ومجرمة بما تمثله من اعتداء خطير.


لكن رغم ذلك دافع مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة عن استهداف قادة حماس في قطر ووصفه بأنه القرار "الصحيح" اليوم الأربعاء، بعد أن أثارت الضربات على أراضي حليف الولايات المتحدة غضبًا من الرئيس دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لم يوافق على قرار إسرائيل باتخاذ إجراء عسكري يوم الثلاثاء وحذر قطر مسبقًا من الضربات القادمة.


لكن قطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة وقادت جولات متكررة من جهود التهدئة في غزة، قالت إنها لم تتلق تحذيرًا من واشنطن إلا بعد بدء الهجوم بالفعل.

برر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء القرار قائلاً لمحطة إذاعة إسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائمًا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة".

وقال داني دانون: "نحن منسقون، ويقدمون لنا دعمًا لا يصدق، ونحن نقدر ذلك، ولكن في بعض الأحيان نتخذ القرارات ونبلغ الولايات المتحدة".

أضاف "لم يكن هجومًا على قطر؛ كان هجومًا على حماس. نحن لسنا ضد قطر، ولا ضد أي دولة عربية، نحن حاليًا ضد المنظمة ".

وقالت حركة حماس الفلسطينية إن ستة أشخاص استشهدوا في الغارات، بمن فيهم نجل كبير مفاوضيها خليل الحية، لكن كبار قادتها نجوا.

وقال دانون إن إسرائيل "ما زالت تنتظر نتائج" العملية.

وأضاف "من السابق لأوانه التعليق على النتيجة، لكن القرار هو القرار الصحيح".
 

من ناحية أخرى لا يواجه ترامب أوضاع داخلية مريحة في واشنطن فخلال تناوله العشاء مع وزراءه  قام محتجون بالهتاف ضد ترامب مرددين شعارات ، ترامب مثل هتلر لا فرق.

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

