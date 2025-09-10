قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح

ارتفاع الامواج بمطروح
ارتفاع الامواج بمطروح
ايمن محمود

تسبب ارتفاع الامواج وزيادة السحب فى مياه البحر المتوسط في إغلاق عدد من الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح .

وأغلقت شواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

بالاضافة إلى عدم السماح بنزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وحددت محافظة مطروح عدد من الشواطئ يمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام".

من ناحية أخرى وفى وقت سابق ولليوم الثاني على التوالي استمرار الحوار التشاورى لمناقشة الموارد والإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة بمحافظة مطروح ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلى بالهيئة والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح وممثلي عدد من الفنادق السياحية والشركات الاستثمارية بالمحافظة.

حيث تم تناول مزيد من المقترحات حول الإمكانيات والموارد الطبيعية والسياحية والاقتصادية المتواجدة بمنطقة. غرب مطروح لإستغلالها الاستغلال الأمثل إقتصاديا تمهيدا لإدراجها ضمن خريطة الاستثمار على مستوى محافظات الجمهورية ،في إطار خطة الدولة لتحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمساهمة في زيادة المعدلات الاقتصادية والاستثمارية وجذب المستثمرين.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة بالتعاون مع محافظة مطروح والحرص على التنسيق المستمر لجعل الفرص جاهزة لجذب المستثمر .

والمشاركة في حصر وتجميع كافة المقترحات للفرص الاستثمارية المتاحة.

والتأكيد على أهمية ترتيب أولويات الاستثمار بما يغطى احتياجات المحافظة وفق المخطط العمرانى والاستراتيجي للمحافظة والتوسعات التنموية المستقبلية خاصة بمدن غرب مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح امواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

iPhone Air

آبل تفاجئ الجميع بهاتف iPhone Air.. أنحف آيفون بتصميم من التيتانيوم وأداء فئة Pro

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد