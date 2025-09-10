ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح

تسبب ارتفاع الامواج وزيادة السحب فى مياه البحر المتوسط في إغلاق عدد من الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح .

وأغلقت شواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

بالاضافة إلى عدم السماح بنزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وحددت محافظة مطروح عدد من الشواطئ يمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام".

من ناحية أخرى وفى وقت سابق ولليوم الثاني على التوالي استمرار الحوار التشاورى لمناقشة الموارد والإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة بمحافظة مطروح ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلى بالهيئة والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح وممثلي عدد من الفنادق السياحية والشركات الاستثمارية بالمحافظة.

حيث تم تناول مزيد من المقترحات حول الإمكانيات والموارد الطبيعية والسياحية والاقتصادية المتواجدة بمنطقة. غرب مطروح لإستغلالها الاستغلال الأمثل إقتصاديا تمهيدا لإدراجها ضمن خريطة الاستثمار على مستوى محافظات الجمهورية ،في إطار خطة الدولة لتحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمساهمة في زيادة المعدلات الاقتصادية والاستثمارية وجذب المستثمرين.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة بالتعاون مع محافظة مطروح والحرص على التنسيق المستمر لجعل الفرص جاهزة لجذب المستثمر .

والمشاركة في حصر وتجميع كافة المقترحات للفرص الاستثمارية المتاحة.

والتأكيد على أهمية ترتيب أولويات الاستثمار بما يغطى احتياجات المحافظة وفق المخطط العمرانى والاستراتيجي للمحافظة والتوسعات التنموية المستقبلية خاصة بمدن غرب مطروح.