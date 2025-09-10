قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات

مظاهرات غاضبة في شوارع فرنسا
مظاهرات غاضبة في شوارع فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة النطاق تحت شعار "لنعطل كل شيء"، حيث سعى المتظاهرون إلى إغلاق طرق ومحاور نقل حيوية ومواقع رمزية، في خطوة أعادت إلى الأذهان مشاهد حركة "السترات الصفراء".

تعبئة أمنية

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، دفعت وزارة الداخلية بأكثر من 80 ألف شرطي بينهم ستة آلاف في باريس وحدها، لمواجهة موجة التعبئة الجديدة. 

وفي شرق العاصمة، أشعل المحتجون حاويات قمامة وأغلقوا الطريق قبل أن تتدخل الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتعيد فتحه، فيما حاولت مجموعات أخرى إغلاق الطريق الدائري باستخدام حواجز البناء، لكن قوات الأمن فرقتهم سريعًا.

انتشار واسع للمظاهرات

وتوزعت التحركات على عدة مدن فرنسية: ففي مرسيليا سار مئات المتظاهرين نحو مقر شركة الشحن العملاقة CMA CGM رافعين شعارات ضد "الأرباح الفاحشة"، بينما شهدت مدن مثل رين، بوردو، نانت وكان محاولات مشابهة لإغلاق محاور مرورية عبر إشعال النيران أو وضع حواجز، لتتدخل الشرطة وتعيد فتح الطرق.

تمثلت حصيلة اليوم الأول من هذه الاحتجاجات في توقيف 65 شخصًا في باريس وضواحيها، إلى جانب عشر عمليات إغلاق طرق رئيسية على مستوى البلاد، بينها الطريق السريع A10 قرب بواتييه.

سلاسة مرورية

ورغم حدة المشهد، أوضحت شركة النقل في باريس أن حركة المترو والقطار شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة، فيما لم تسجل تعطيلات في المطارات أو شبكة القطارات السريعة.

وتأتي هذه التعبئة التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي من دون قيادة واضحة، في سياق سياسي متوتر عقب إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو خلفًا له، وسط غضب شعبي متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة تلبية احتياجات الأسر الفرنسية.

فرنسا مظاهرات ماكرون باريس مرسيليا

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
جانب من المضبوطات
ريا أبي راشد
لمبة المحرك
