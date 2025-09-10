التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر بعد السجن اتجاه العاشر من رمضان وتم نقل 3 مصابين الي مستشفي جامعة العاشر و2 الي مستشفي ابن سيناء و6 الي مستشفي الغندور بالعاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

