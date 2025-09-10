مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 9 آخرون بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدخل قوطة دائرة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

