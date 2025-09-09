وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة رفع صرف صحي قرية البقلي بمركز الزقازيق والذي يأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وضمن جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وعقب الافتتاح تجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الشرقية بالمحطة، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن مكوناتها والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطاقة 1500 م3/يوم على مساحة 400 متر مربع، لخدمة 3500 نسمة بقرى البقلي والمشهدي وخلوة، ويشمل المشروع شبكة انحدار بإجمالي طول 4500 كم، وخط طرد قطر 200 مم بإجمالي طول 3250 متر، ومحطة الرفع مكونة من ( مبنى الأمن - مبنى المولد – خزان الوقود – مبنى المخزن – عنبر التشغيل – البيارة – مبنى محولات الكهرباء).