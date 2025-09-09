وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة صرف صحي قرية خليل العزازي بمركز الزقازيق وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ونواب البرلمان.

أكد المهندس شريف الشربيني أن المحطة تأتي ضمن خطة الدولة نحو توفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع حتى خروجه بصورة مشرفة، لتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتستحوذ على رضائهم، مشددا على أهمية انتظام الخدمة من خلال الصيانة الدورية، ومؤكداً استمرار دعم وزارة الإسكان للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمحافظة والمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي الـ 144 للمحافظة وذلك بافتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي الجديدة بمركز الزقازيق للمساهمة في توفير مشروعات آمنة وسليمة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر الجاري افتتاح 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية بتكلفة 368 مليون و500 ألف جنيه وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي عن مكونات المحطة والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطاقة ١٥,٣٩ لتر/ث على مساحة ٤٢٠ مترا مربعا، لخدمة ٢٤٠٠ نسمة، ومكونات المشروع هي: شبكة انحدار بإجمالي طول ١,٢٦٥ كم، و٢ خط طرد قطر ٢٢٥ مم بإجمالي طول ٢٦١٥ مترا، ومحطة الرفع مكونة من : البيارة – عنبر تشغيل – مبنى المولد – خزان الوقود – كشك المحولات – غرفة الحارس – المطرقة المائية).