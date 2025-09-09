قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يفتتحان محطة صرف صحي خليل العزازي بالزقازيق

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
آية الجارحي

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة صرف صحي قرية خليل العزازي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة.

وعقب الافتتاح، أكد المهندس شريف الشربيني أن المحطة تأتي ضمن خطة الدولة نحو توفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع حتى خروجه بصورة مشرفة، لتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتستحوذ على رضائهم، مشددًا على أهمية انتظام الخدمة من خلال الصيانة الدورية، ومؤكداً استمرار دعم وزارة الإسكان للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للمحافظة والمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي الـ 144 للمحافظة وذلك بافتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي الجديدة بمركز الزقازيق للمساهمة في توفير مشروعات أمنه وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي عن مكونات المحطة والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطاقة ١٥,٣٩ لتر/ث على مساحة ٤٢٠ متر مربع، لخدمة ٢٤٠٠ نسمة، ومكونات المشروع هي: شبكة انحدار بإجمالي طول ١,٢٦٥ كم، و٢ خط طرد قطر ٢٢٥ مم بإجمالي طول ٢٦١٥ متر، ومحطة الرفع مكونة من : البيارة - عنبر تشغيل - مبنى المولد - خزان الوقود - كشك المحولات - غرفة الحارس - المطرقة المائية).

جاء الافتتاح بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية ونواب البرلمان عن المحافظة.

