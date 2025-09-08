قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
اقتصاد

وزير الإسكان: طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة في 20 مدينة جديدة

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة بـ 20 مدينة جديدة، على بوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسير على المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه يمكن متابعة الفرص الاستثمارية المطروحة لشهر سبتمبر من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/

ولفت إلى أن المدن المطروح بها قطع أراضي الفرص الاستثمارية هي ( القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – الشروق – بدر – 15 مايو – مدينة 6 أكتوبر – مدينة حدائق أكتوبر – العلمين الجديدة – النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان – الفيوم الجديدة – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا ).

وأشار وزير الإسكان إلى تنوع مساحات وأنظمة التقديم على الفرص الاستثمارية المطروحة، حيث تم طرح قطع أراض بمساحات مختلفة.

مساحات وأنظمة التقديم فرص العمل وزير الإسكان شريف الشربيني

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

