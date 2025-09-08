وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع ممثلي شركة أوراسكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلي شركة أوراسکوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الأعمال، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة ومنها المدينة التراثية والحي اللاتيني والأبراج الشاطئية بمنطقة LD01، وموقف التوريدات الخاصة بمكونات المشروعات، بجانب الموقف التنفيذي لأبراج مارينا.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بدفع الأعمال بالمدينة التراثية للانتهاء منها، وتكثيف العمالة بالحي اللاتينى للانتهاء من الوحدات والأعمال المتبقية لتسليمها للحاجزين فى المواعيد المقررة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من خلال شركة أوراسكوم في العاصمة الإدارية الجديدة وأحد المشروعات السكنية، بجانب موقف الأعمال في أبراج ماسبيرو بالأجزاء التي تنفذها الشركة سواء الأبراج التجارية والترفيهية أو السكنية، بالاضافة إلى الساحة بمحيط الأبراج ومحطة الكهرباء بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات التي تقوم شركة أوراسكوم بتنفيذها، مؤكدًا دعمه لها لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.







