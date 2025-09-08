وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا مع مسئولي الوزارة ونواب الهيئة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية والجهود المبذولة لتعظيم الإيرادات وتكثيف طرح الفرص الاستثمارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق المستهدفات في تعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء.

كما أكد الوزير ضرورة العمل على توفير موارد إضافية للهيئة، موجهاً بالعمل على تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل لكافة الامكانات والموارد المتاحة، وتكثيف الطروحات على المنصة الخاصة بالفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من كافة الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة.

ووجه الوزير خلال الاجتماع، باستمرار العمل على متابعة موقف المرافق على مستوى المدن الجديدة وإجراء أعمال الصيانة الدورية للطرق وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أعمال الإنارة واللافتات الإرشادية بالطرق لتكون في أبهى صورة طوال الوقت، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية حوكمة هذا الملف بشكل كامل وذلك للتيسير على المطورين العقاريين فيما يخص حصولهم على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية.