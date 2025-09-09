وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة معالجة صرف صحي أبوكبير "راغب" بطاقة تصميمية 20 ألف م٣/ يوم، والتي تُعد إحدى المحطات الحيوية التي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي، ضمن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي.

وأكد وزير الإسكان أن مشروعات الصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة المصرية لتحسين خدمات الصرف الصحى لا سيما في المناطق الريفية، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال التوسعات والتوصيلات المنزلية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة.

كما أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرًا إلى سعي المحافظة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

أوضح المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والنزول علي الطبيعة لمواقع العمل المختلفة لتذليل أي عقبات ووضع الحلول العاجله لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقا للجداول الزمنية المحددة.

تجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، ومرافقوهما، في مكونات مشروع محطة معالجة صرف صحى "راغب"، لخدمة المواطنين بمركز أبوكبير، وقرى (طوخ - كفر الأعصر وتوابعها "كفر الشيخ والتل والمسلمية" – الرحمانية - خلوة الشرفاء - الدهتمون - كفر السواقي - الدميين فاقوس - القراموص والمناسترل، واستمعوا إلى شرح عن مكونات المشروع، وآلية المعالجة بنظام التهوية السطحية، حيث تم تنفيذ توسعات للمحطة بنظام الباي بلوك طاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب في اليوم، لتصل إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم.