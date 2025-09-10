ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من قسم المخلفات بفرع الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة وذلك للتفتيش المفاجىء على مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية ببلبيس.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط المصنع وتبين أنه يعمل بدون الحصول على رخصة تشغيل وتم رصد عدم الحصول على رخصة مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدم وجود سجلات للتخلص الأمن من المخلفات الخطرة وعدم توافر وسائل الحماية للعاملين وممارسة النشاط بطريقة غير صحية وعدم وجود سجل بيئى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رقم (21388) جنح بلبيس ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.