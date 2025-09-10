إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن نتائج الهجوم الإسرائيلي على قطر تبدو غير مُرضية، وأن التوقعات ليست متفائلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مصادر في المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات أبدت شكوكها، مساء أمس، بشأن تحقيق الأهداف المحددة للهجوم على قادة حركة حماس في الدوحة.

وأوضح مصدران أنه "استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت حتى الآن، هناك تشاؤم بشأن إحداث تأثير مميت على معظم الأهداف، وربما جميعها، إلا أن هذه ليست النتيجة النهائية، إذ لم يكتمل بعد جمع البيانات اللازمة للتقييم".

وأضاف مصدر آخر: "مهما كانت النتيجة، فقد تَحقّق هدف واحد، وهو بثّ الخوف في نفوس قادة حماس، وإظهار أنه لا مكان للاختباء بالنسبة لهم".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ، الثلاثاء، هجومًا استهدف مقارّ عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، وأسفر عن مقتل نجل أحد القياديين في الحركة.