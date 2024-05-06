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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تفحص 990 مواطنا بقرية البنك في مركز كفر سعد بدمياط

صدى البلد

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، عن تنظيم إدارة القوافل بمديرية الصحة بالمحافظة ، قافلة طبية على مدار يومين ، بقرية البنك بمركز كفر سعد، ضمن خطة شهر مايو الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 990 مواطنا وتم تقديم العلاج لهم بالمجان.

وأوضحت المحافظ، أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات طبية و٣ عيادات تخصصية، فيما تم تحويل ٨ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن لعدد ١٣٧ حالة و فحص ٣٢ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٢١٥ تحليلا بمعمل الدم و ٢٧تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٥ مواطنا.

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