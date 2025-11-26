إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بكرموز غربي الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بشارع النيل في كرموز في الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض علي جهات التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي بعقار قديم بشارع النيل بمنطقة كرموز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين إصابة 3 مواطنين في انهيار جزئي بعقار بشارع النيل وإنقاذ 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات في القضية.