واقعة تحـ. رش جديدة في مدرسة بالتجمع.. أزمة أخلاقية تهدد التلميذات

شهدت منطقة التجمع خلال الأيام الماضية حالة من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور، عقب تواتر بلاغات تشير إلى تعرض أطفال في مرحلة ما قبل الحضانة "Pre-KG" لاعتداءات والتحرش داخل إحدى المدارس الخاصة.

وسارعت الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيقات موسعة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، في واقعة أعادت إلى الأذهان تفاصيل الجريمة الصادمة التي شهدتها مدرسة دولية بالسلام خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي سرد تفاصيل الأحداث والإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة.

القبض على سائق بمدرسة في التجمع

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية عملها بعد ورود بلاغ من أحد أولياء الأمور، يتهم فيه سائق أتوبيس تابعا لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع بالتحرش بطفلته في مرحلة الـ Pre-KG والتعدي عليها.

وعلى ضوء البلاغ، تم فحص الشكوى بدقة، ومع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت القوات في ضبط السائق المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ولم يقتصر الأمر على بلاغ واحد، إذ تكررت الشكاوى من عدد من أولياء الأمور لتلاميذ آخرين في المرحلة نفسها، متهمين سائقي أتوبيسات بالمدرسة ذاتها بالاعتداء والتحرش بالأطفال.

وبناء على ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بفحص جميع البلاغات، وبمجرد استيفاء الإجراءات تمكنت من ضبط أحد السائقين المتورطين، واقتادته إلى قسم الشرطة تمهيدا لبدء التحقيقات.

واقعة مشابهة.. قضية مدرسة "سيدز"

وأعادت هذه الحوادث إلى الواجهة قضية مدرسة سيدز الدولية التي أثارت جدلا واسعا، بعد تورط أربعة من العاملين بها من بينهم فرد أمن وثلاثة موظفين في خطف أطفال داخل المدرسة وهتك عرضهم داخل غرفة صغيرة، مع تهديدهم بالإيذاء في حال كشفهم ما جرى لذويهم.

بداية انكشاف الجريمة

وبدأت الواقعة ببلاغ مقدم من ولي أمر طفل يبلغ خمس سنوات، لاحظ تغيرا مقلقا في سلوك نجله، وبعد التحدث معه والكشف الطبي عليه، تبين تعرضه لاعتداء جنسي داخل المدرسة.

وبإجراء التحريات، تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الواقعة، وتم ضبط أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ توالت البلاغات من أولياء الأمور، ليصل عدد البلاغات الرسمية إلى خمسة بلاغات مؤكدة بوقائع اعتداء مماثلة.

وفي مساء 20 نوفمبر الجاري، تلقت النيابة العامة بلاغا رسميا يفيد بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بمدرسة تقع في نطاق قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترنة بهتك عرض على يد العاملين الأربعة.

تحقيقات النيابة العامة

باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم في أجواء تتسم بالسرية وتعزيز الثقة، التزاما بالقانون الذي يحظر تداول بيانات الضحايا.

كما انتقل فريق من أعضاء النيابة لإجراء معاينة كاملة لمكان وقوع الجرائم، موثقة بمقاطع مصوّرة، وبإرشاد الأطفال أنفسهم، وخلال المعاينة، تم ضبط السكين المستخدم في تهديدهم، إضافة إلى آثار مادية أخرى يُشتبه بصلتها بالجرائم.

كما قدم أحد المتهمين اعترافا مصورا يوضح فيه كيفية ارتكاب الجريمة وموقعها داخل المدرسة.

قرارات النيابة والإجراءات العاجلة

أمرت النيابة العامة بضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، ليتم استخراج أدلة رقمية من هاتفين أثبتت محتوياتهما تورط المتهمين وانجرافهم نحو سلوكيات جنسية منحرفة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال طاقم المدرسة بالكامل للوقوف على اختصاصاتهم الوظيفية وآليات الإشراف على الأطفال.

وتختلف تفاصيل التحرش من حالة إلى أخرى، كما تختلف ردة الفعل أو التمادي في مشهد التحرش بالتلميذات داخل أسوار المؤسسة التعليمية، ولعل وجود حالات متكررة تؤكد جدية الوضع بينما تجاهد المدرسة إلى جانب الغيورين على قدسية الرسالة التعليمية في إبعاد وصمة العار عنها.

جدير بالذكر، أن هذه الوقائع تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية وضرورة تعزيز الرقابة على العاملين بها، حماية للأطفال وضمانا لسلامتهم النفسية والجسدية.

كما تؤكد سرعة استجابة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، التي تعمل على تطبيق القانون بكل حزم لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أبنائه.