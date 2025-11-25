ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

نظّمت مديرية أوقاف السويس، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان: «خطورة التحرش» بمقر الكلية، ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي القيمي والمجتمعي.

ندوة توعوية حول خطورة التحرش

جاءت الندوة برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات الجامعية. وحاضر فيها كلٌّ من الشيخ شاهر شكري، والشيخ محمد محمود صبري، من أئمة وزارة الأوقاف.

وقد تناولت الندوة خطر ظاهرة التحرش من عدة جوانب؛ حيث أكد المحاضرون على التحريم الشرعي القاطع لهذه السلوكيات، وأن صيانة الأعراض والحرمات من أولويات الشريعة الإسلامية.

كما تناول الجانبُ الجامعي مسئوليةَ المؤسسات التعليمية في بناء وعي طلابي قادر على التمييز بين السلوك السوي والمنحرف، وضرورة توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة للجميع.

كما أكدت الندوة على الدور التوعوي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي السليم، الذي يُسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة.

وفي ختام الندوة، جرت مناقشات تفاعلية مع الطلاب، وتم التأكيد على أن التوعية المستمرة هي حجر الأساس في مواجهة الظواهر السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمسئولية داخل المجتمع الجامعي.