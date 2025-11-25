قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
ديني

ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش
ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش
شيماء جمال

نظّمت مديرية أوقاف السويس، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان: «خطورة التحرش» بمقر الكلية، ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي القيمي والمجتمعي.

ندوة توعوية حول خطورة التحرش

جاءت الندوة برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات الجامعية. وحاضر فيها كلٌّ من الشيخ شاهر شكري، والشيخ محمد محمود صبري، من أئمة وزارة الأوقاف.

وقد تناولت الندوة خطر ظاهرة التحرش من عدة جوانب؛ حيث أكد المحاضرون على التحريم الشرعي القاطع لهذه السلوكيات، وأن صيانة الأعراض والحرمات من أولويات الشريعة الإسلامية.

 كما تناول الجانبُ الجامعي مسئوليةَ المؤسسات التعليمية في بناء وعي طلابي قادر على التمييز بين السلوك السوي والمنحرف، وضرورة توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة للجميع.

كما أكدت الندوة على الدور التوعوي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي السليم، الذي يُسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة.

وفي ختام الندوة، جرت مناقشات تفاعلية مع الطلاب، وتم التأكيد على أن التوعية المستمرة هي حجر الأساس في مواجهة الظواهر السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمسئولية داخل المجتمع الجامعي.

