ودع أبوك.. أمريكية تقتل طفلها بالرصاص وتنهي حياتها جواره

طلبت أمّ من ولاية تكساس من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، أن "يقول وداعًا لأبيه" أمام الكاميرا قبل لحظات فقط من إطلاق النار عليه، ثم توجيه البندقية على نفسها وإطلاق النار - قبل يوم من موعد مثولها أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن الحضانة.

بحسب موقع “نيويورك بوست”، قال رجال الشرطة، تم العثور على سافانا كريجر، 32 عامًا، وابنها كايدن ميتين مصابين بطلقات نارية في رأسيهما في حديقة سان أنطونيو في 19 مارس، لكن السلطات أمضت أسابيع في تجميع الساعات الأخيرة المروعة للحادث أثناء التحقيق في جريمة القتل.

في الساعات التي سبقت عمليات القتل، قررت السلطات أن كريجر أطلقت الرصاص على صور زفافها القديمة، ودمرت منزل زوجها السابق وسخرت منه بعدد كبير من مقاطع الفيديو عبر تطبيق FaceTime والرسائل النصية التي تحذره، انه لن يكون لديه أي شيء على الإطلاق بحلول النهاية اليوم.

قال مكتب عمدة مقاطعة بيكسار إن المحنة المروعة بدأت تتكشف عندما غادرت كريجر عملها بعد ظهر يوم 18 مارس وتوجهت مباشرة إلى منزل زوجها السابق أثناء وجوده في العمل.

بعد إتلاف أثاث حبيبها السابق وبعض الأغراض الشخصية، توجهت الأم إلى منزلها حيث عثر رجال الشرطة لاحقًا على فستان زفافها وصورها ملقاة على السرير.

وقال الشريف خافيير سالازار: "نعتقد أنها أطلقت رصاصتين على صور زفافها".

وقالت السلطات إن كريجر أخذت ابنها بعد ذلك من الحضانة ثم بدأت في إغراق والد كايدن بالرسائل المروعة.

وأظهر مقطع فيديو مدته 21 ثانية تم استرداده من هاتفها كريجر وابنها جالسين في الخندق داخل الحديقة حيث سيتم اكتشاف جثتيهما لاحقًا.

وفي المقطع، قالت السلطات إن الأم طلبت من ابنها أن “يقول وداعا لأبيه” قبل أن تعتذر للصبي بأن والده لم يكن هناك ثم قبلته، لتطلق النار عليه بعدها وتنهي حياتها بجواره.