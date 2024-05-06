حماس: الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار جاءت بتوافق جميع فصائل المقاومة

قدم طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـحركة حماس الشكر للدولة المصرية على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وأضاف النونو، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أنه كان هناك توافق في حركات المقاومة على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وبيّن النونو أن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار جاءت من جميع حركات المقاومة الفلسطينية على الارض، وكان هناك حديث مشترك بين الجميع، مشيرا إلى ان مقترح وقف إطلاق النار تم تنفيذه على 3 مراحل.

وتابع ان هناك تشاورا مشتركا، ونتحدث على طاولة قيادة مشتركة، والحديث عن الخلافات كان أمنية من الاحتلال الاسرائيلي، ولكنها فشلت.

وأردف:" نسأل الله ألا يحدث أي انشقاق، ونحن حركة تهدف لتحرير أرضها ، ومستعدون للتضحية بأرواحنا ، ولا يوجد تنافس أو صراع داخل الحركة لا سابقا أو مستقبلا، والاحتلال يريد ان يفسد أي إنجاز نحققه، فهو يحاول إجهاض أي انجاز او سعادة فلسطينية، ونعرف تماما كيف يفكر الاحتلال وسنواصل العمل في مواجهته وما يخدم المصلحة العليا للقضية الفلسطينية.

واختتم: "سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وتحقيق مزيد من الانجازات التي يفخر بها الشعب الفلسطيني".