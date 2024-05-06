وزير خارجية إيران: هنية أبلغنا برد حماس على مقترح لوقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة (حماس) إسماعيل هنية، أبلغه فيه برد حماس على اقتراح الوسطاء لوقف اطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقال وزير الخارجية الايراني، في منشور له على منصة اكس: أطلعنا السيد إسماعيل هنية الليلة في اتصال هاتفي معي، على آخر التطورات في غزة وفلسطين.

وأضاف: أبلغنا هنية برد حماس على مقترح مصري قطري لوقف عدوان الكيان الصهيوني وتبادل الأسرى ورفع الحصار، وأشار إلى أن الكرة في ملعب الطرف المقابل، مؤكدا أن حماس صادقة في نياتها.