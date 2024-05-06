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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تدخل كبار الفريق.. تفاصيل حل أزمة كولر وأفشة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، عن اعتذار افشة ل كولر بعد موقفه الأخير عقب مباراة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" افشة يعتذر لمارسيل كولر بعد تدخل كبار الفريق وعلي رأسهم محمد الشناوي وربيعة ويتعهد بعدم التجاوز في حق المدير الفني مجددا ".


وعلق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمته مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، عقب مباراة مازيمبي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وقال كولر في تصريحات تليفزيونية:"حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي.

 

وأضاف: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز.. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة.

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

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