عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على مسلح حاول إطلاق النار على قس في بنسلفانيا|ما القصة؟

صدى البلد

ألقت الشرطة القبض على مسلح بعد أن قام بسحب سلاح ناري وحاول إطلاق النار على قس في ولاية بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتصف خطبة في محنة مرعبة تم التقاطها أمام الكاميرا. 

قال رجال الشرطة إن برنارد بوليت ، 26 عامًا ، تم القبض عليه بعد محاولته إطلاق النار على القس جلين ألمانيا في كنيسة يسوع دويلينج بليس في شمال برادوك بعد ظهر الأحد. 

أظهر البث المباشر المرعب لمحنة القس وهو يختبئ بحثًا عن غطاء بينما كان الجاني يلوح بالسلاح.

وقال ألمانيا لـWTAE: "أنا ممتن لله لأنني ما زلت هنا لأنه ضغط على الزناد بالتأكيد".

وتم تصوير شماس الكنيسة، كلارنس ماكاليستر، وهو يقفز في أعقاب ذلك مباشرة. 

وقال القس "بدأت بالوعظ، وفجأة رأيته من جانبي الأيسر يتحرك من الخلف إلى الأمام في الكنيسة، واستقر في الزاوية الأمامية للكنيسة وابتسم لي. 

وتابع “فجأة رأيت مسدسا يصوب نحوي وفي تلك اللحظة، كل ما يمكنني فعله هو الركض للاختباء”.

 وقال ألمانيا، الذي كانت ابنته البالغة من العمر 14 عامًا في الكنيسة في ذلك الوقت، إن المشتبه به كشف له لاحقًا أثناء احتجازه أنه رأى "أرواحًا" في ذهنه تأمره بفتح النار على والدها القس. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

ترشيحاتنا

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

بركان غضب المناخ من البشرية ينفجر.. السيول تقــ.تل بلا هوادة في الخليج وإفريقيا واليوم بالبرازيل| الضحايا بالمئات والمشردين بالآلاف

وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يصل القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

عاجل|تحرك آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ