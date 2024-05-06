القبض على مسلح حاول إطلاق النار على قس في بنسلفانيا|ما القصة؟

ألقت الشرطة القبض على مسلح بعد أن قام بسحب سلاح ناري وحاول إطلاق النار على قس في ولاية بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتصف خطبة في محنة مرعبة تم التقاطها أمام الكاميرا.

قال رجال الشرطة إن برنارد بوليت ، 26 عامًا ، تم القبض عليه بعد محاولته إطلاق النار على القس جلين ألمانيا في كنيسة يسوع دويلينج بليس في شمال برادوك بعد ظهر الأحد.

أظهر البث المباشر المرعب لمحنة القس وهو يختبئ بحثًا عن غطاء بينما كان الجاني يلوح بالسلاح.

وقال ألمانيا لـWTAE: "أنا ممتن لله لأنني ما زلت هنا لأنه ضغط على الزناد بالتأكيد".

وتم تصوير شماس الكنيسة، كلارنس ماكاليستر، وهو يقفز في أعقاب ذلك مباشرة.

وقال القس "بدأت بالوعظ، وفجأة رأيته من جانبي الأيسر يتحرك من الخلف إلى الأمام في الكنيسة، واستقر في الزاوية الأمامية للكنيسة وابتسم لي.

وتابع “فجأة رأيت مسدسا يصوب نحوي وفي تلك اللحظة، كل ما يمكنني فعله هو الركض للاختباء”.

وقال ألمانيا، الذي كانت ابنته البالغة من العمر 14 عامًا في الكنيسة في ذلك الوقت، إن المشتبه به كشف له لاحقًا أثناء احتجازه أنه رأى "أرواحًا" في ذهنه تأمره بفتح النار على والدها القس.