محافظ مطروح: قانون التصالح يضبط منظومة العمران والبناء

أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، أهمية قانون التصالح الذي يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.



ولفت محافظ مطروح - في بيان اليوم - إلى مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن؛ بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصه بإجراءات التصالح وخاصة الجاهزيه لاستقبال المواطنين للتقديم، مع استيفاء شهادة بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم 17، والتوجيه بسرعه الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفيه منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانيه بسرعة التعامل مع الشهادات المقدمه وتدقيقها خلال المده الزمنيه المقررة.



وكذا التوجيه للجنة المركزية على مستوى المحافظة؛ بالمتابعة اليومية وتذليل أية عقبات، مع إرشاد وإعلام المواطنين بالمستندات وكافة الأوراق والإجراءات المطلوبة بما يحقق مزيد من معدلات الأداء لخدمه المواطنين في أعمال التصالح.

