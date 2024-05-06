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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ائتلاف أولياء أمور مصر لمراقبي امتحانات الترم الثاني : "ماتوتروش ولادنا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، بيانا إعلاميا بمناسبة قرب امتحانات الترم الثاني 2024 التي من المقرر أن تبدأ بجميع المدارس بعد غد الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

 قالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر  في بيانها : لم يبق إلا ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق بداية امتحانات الترم الثاني 2024 التي تعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024، وبهذه المناسبة نناشد  المراقبين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بالبشاشة في وجه الطلاب الممتحنين ، ومعاملة الطلاب  باللين  لكسر التوتر والضغط النفسي حتى  يشعر الطلاب بالراحة والطمأنينة، مؤكدةً أن هذا لا يمنع مطلقا أن  يكون المراقب حازماً في نفس الوقت لمنع  الغش بين  للطلاب .

وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : على المراقبين أيضا أن يتجنبوا  الجلوس بجوار أي طالب حتى لا يتشتت  تركيزه ، ونرجو   كذلك  عدم تحدث المراقبين معا داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024  أثناء وقت الامتحان  .

وأكدت  مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر أن هناك بعض  النصائح يجب على الطلاب اتباعها خلال امتحانات الترم الثاني 2024 تتمثل في :

  • تهيئة مكان المذاكرة مع ضرورة تنظيم الكتب والأدوات بحيث يسهل الحصول عليها ولا يضيع  وقتا في البحث عنهم.
  • على الطالب أن يراجع ليلة الامتحان من المصدر الذي ذاكرت منه فلا يجب ان يقوم  بالاطلاع علي مصدر جديد منعاً للتشتيت.
  • يجب الحرص علي حل  النماذج الاسترشادية والامتحانات الشاملة ومحاكاة الامتحان مع الإلتزام بالتدريب على الحل في الوقت المحدد للإجابة للتدريب على إدارة الوقت في الامتحان.
  • على الطالب تجهيز ادواته التي يحتاجها في الامتحان ليلة الامتحان ، حتى لا ينسي شيئا
  • تجنب سهر الزائد فيجب الحصول على قسط مناسب من النوم  ليلة الامتحان.
  • على الطالب أ⁠لا يهمل وجبة الإفطار حتى لو فطور بسيط.
  • لابد من الالتزام من الخروج للامتحان قبل وقت اللجنة بوقت كافي مع الوضع في الاعتبار احتمالية ازدحام الطريق او حدوث اي ظرف طاريء.


كما قدمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر عدة نصائح آخري للطالب للتعامل مع الورقة الامتحانية تمثلت في :

  • سجل بياناتك علي الورقة الامتحانية بحرص شديد ودقة.
  • ⁠قسم وقتك علي عدد الاسئلة في الامتحان سريعا حتي تستطيع معرفة الوقت المطلوب للإجابة علي كل سؤال واترك وقتا للمراجعة علي قدر الامكان.
  • ⁠اذا وجدت  سؤالا صعبا اتركه وقم بالاجابة علي السؤال التالي وضع علامة حتي تتذكره بعد ذلك.
  • ⁠لا تغادر اللجنة قبل انتهاء الوقت وحاول المراجعة مرة واتنين وثلاثة.
  • ⁠عند انتهاء وقت الامتحان لا تراجع من زملائك ، فمراجعة لا تفيد بل سوف تتسبب في توترك ويتأثر اداءك في الامتحان التالي.
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