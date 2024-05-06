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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي.. ورحلات للفائزين لزيارة المقصد المصري

الجناح المصري المُشارك
الجناح المصري المُشارك في سوق السفر العربي

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته ال 31 والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 9 مايو الجاري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور  السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، و غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير حسام حسين قنصل مصر العام بدبي، والسفير أشرف حمدي القنصل التجاري المصري في دبي، و محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.

 

وأضافت أن الجناح المصري يشهد العديد من الفعاليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما أنه يشهد تطويراً في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية إلي جانب وجود عازفة هارب.

 

كما أكد  عمرو القاضي أن سوق السفر بدبي يعد الحدث الأكبر و الأهم سياحياً بالمنطقة العربية وأفريقيا، لافتاً إلى أنه يسلط الضوء هذا العام علي موضوع "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، مشيراً إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز توجهات السفر المستدامة المبتكرة وتعزيز استراتيجيات النمو ضمن قطاعات رئيسية محددة.

 

وأوضح أن الهيئة تنظم بالجناح المصري مسابقة يومية للمهنيين والإعلاميين، خلال أيام المعرض، لافتاً إلى أن الفائزين في هذه المسابقات سيحظون برحلات لزيارة المقصد السياحي المصري وذلك بدعم من شركة اير كايرو والفنادق وشركات السياحة المصرية.

 

ومن جانبه، أوضح محمد سلامة أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام يعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية، حيث تشارك الهيئة بجناح تبلغ مساحة ٧٢٠ متر مربع بمشاركة 35 شركة سياحة و 25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتي آير كايرو، ونسمة للطيران، لافتاً إلى أن تصميم الجناح جاء معبراً عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين بما يعكس الرسالة التسويقية للوزارة نحو استهداف الفئات الأكثر إنفاقاً من السائحين.

 

وزار الجناح المصري في أول أيام المعرض الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكداً حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبه له، معرباً عن تمنياته للوفد المصرى بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.

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السياحة والاثار الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية الاثار الحركة السياحية الوافدة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السوق العربي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي.. ورحلات للفائزين لزيارة المقصد المصري


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