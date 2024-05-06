كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

نشرت ميريهان، زوجة مذيع الراديو خالد عليش، صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” والتي أظهرتها فى آخر شهور حملها.

وظهرت زوجة عليش بأطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية كاش مايوه باللون البيج ونسقت معه برنيطة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وشع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .









وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

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