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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصريح خاص لـ "صدى البلد" .. بلال صبري يعلن أسباب توقف فيلم نور الريس

ابطال فيلم نور الريس
ابطال فيلم نور الريس

كشف المنتج بلال صبري، أسباب توقف فيلم نور الريس، الذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مع الفنان عمرو عبد الجليل. 

قال بلال صبري في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن مخرج الفيلم مازن الجبلي مشغول بفيلم كبير من إنتاجه وبطولة محمود حميدة، وهذا ما جعله منشغل عن فيلم نور الريس. 

وتابع بلال صبري أن توقف تصوير فيلم نور الريس قبل عدة أشهر جاء بسبب انشغال عمرو عبد الجليل بتصوير مسلسل وفليم آخر، ورانيا التومي لديها برنامج كبير، بالإضافة إلى انشغال مصطفى كامل بأعمال نقابة المهن التمثيلية. 

وأضاف بلال صبري، أنه جاري ترشيح مخرج آخر لتصوير فيلم نور الريس، خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الاستقرار على مخرج حتى الآن. 

 

فيلم نور الريس 

وفى أخر ديسمبر الماضي، احتفل الفنان مصطفي كامل ببدء تصوير أول أيام فيلمه نور الريس باستديو المغربي بمنطقة شبرامنت، والذي يعيده إلي السينما بعد فترة غياب طويلة، وحرص عليّ حضور العمل كل من الفنان عمرو عبد الجليل ولطفي لبيب ورانيا التومي وهدي هاني وامير شاهين وبوسي شاهين والمنتج بلال صبري ومحمد سليمان والمؤلف محمد سمير مبروك، ومحمد فاروق شيبة،  واحتفلوا بتقطيع تورتة الفيلم وسط اجواء من السعادة .

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم"قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

 

أبطال فيلم نور الريس

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل.

نور الريس فيلم نور الريس مصطفى كامل عمرو عبد الجليل لطفي لبيب احمد صيام رانيا التومى بلال صبري

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