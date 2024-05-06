طرح البرومو التشويقي لفيلم بنقدر ظروفك .. شاهد

طرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، اليوم، البرومو التشويقي، لفيلم "بنقدر ظروفك" المقرر طرحه رسميا بجميع دور العرض يوم 22 مايو الجاري.

أحداث فيلم بنقدر ظروفك

وتدور قصة فيلم بنقدر ظروفك حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.