الخارجية الأمريكية تعلق على موافقة حماس بشأن صفقة وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه كان لديها علم برد حماس على مقترح صفقة الرهائن ونتشاور بخصوصه مع شركائنا في المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها ستناقش مع مصر وقطر وإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار.

وأكدت أن الإدارة لم ترَ حتى الآن أي خطة إسرائيلية قابلة للتطبيق للتعامل مع المدنيين في رفح قبل أي عمل عسكري.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن أي عملية في رفح ستؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات الإنسانية.

وصرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بأن "الحركة أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة قدس برس.

كما ذكرت مصادر أن وفدا لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.

وذكر مصدر في حماس أن الحركة وافقت على مقترح لوقف النار لمدة 6 أسابيع.