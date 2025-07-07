ماذا قدم للخروج من محنته| ماركو إدوارد يكشف تفاصيل مرض والده بالسرطان

روى ماركو نجل الفنان إدوارد، تفاصيل جديدة عن إصابة والده بمرض السرطان، مشيرا إلى أن فكر في تقديم شيء له للخروج من محنه.

وأضاف ماركو خلال حلوله مع والده إدوارد ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، :"كنت بحاول أحسسه إن المرض مش صعب والأطباء موجودين وشاطرين، وبدعمه وأقدم له الأدوية وجهزت له جدول للأدوية، وكنت بسيب غرفتى وأنام جمبه وأتمنى من أى حد بياخد علاج ميبطلوش من نفسه لازم يستشير الطبيب".

وتابع أن بروج الجيم ومبكلش حلويات، وبحب الموسيقى، وانا متأثر بالراب وبقدم أغانى راب صريح، وكمان بكتب الأغانى ليا بنفسى وبوزعها، ومع الاستمرار ودعم الجمهور هوصل للأفضل".

وخلال الحلقة غنى الأب والابن أغنية "بص شوف مين يا وعدى"،.. ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.