قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان
هل يأثم تارك أذكار المساء؟.. احذر تفويتها لـ 15 سببا | أبرزها مخيف
استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية
دعاء سيد الاستغفار.. اعرف سر علاقته بالاستجابة
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
ممدوح عباس تدخل لحسم هذه الصفقة للزمالك.. تفاصيل
تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟
الأهلي يحسم صفقة ياسين مرعي رسميا لتدعيم دفاعه في الصيف
مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. والكل يتمنى تدريبه
وزارة التضامن تدرس مقترح إحياء فكرة التكية الإسلامية
انطلاق فترة الإعداد بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري
نواب الرياضة يرفضون مصطلح النادي الخاص.. ومستشار الوزير: لا إجابة واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دنيا ماهر تكشف كواليس عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام

دنيا ماهر
دنيا ماهر
عادل نصار

تحدثت الفنانة دنيا ماهر خلال حوارها مع برنامج "واحد من الناس" عن أسرار مشوارها الفني، وتفاصيل تُكشف لأول مرة حول مشاركتها في أعمالها البارزة، وفي مقدمتها دورها الشهير في مسلسل "بـ100 وش".

وأوضحت دنيا ماهر،  الفنانة دنيا ماهر، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة "الحياة"، كيف تم ترشيحها للمسلسل، كاشفة عن سر نجاح جملة "لا قريب ولا حبيب ولا غريب" التي علقت مع الجمهور، مشيرة إلى تشبيه البعض لها بالفنانة عبلة كامل، وهو ما اعتبرته شهادة كبيرة تعتز بها.

كما استعرضت الفنانة محطات أخرى في مسيرتها، منها تخرجها في كلية الفنون الجميلة، ومشاركتها في عدد من الورش الفنية، وتقديمها لأدوار في مسلسلات مثل "طلعت روحي"، "الجماعة 2"، "سقوط حر"، و"واحة الغروب".

وتوقفت عند دورها في مسلسل "سجن النسا" الذي أخرجته كاملة أبو ذكري، وتحدثت عن الدعم الذي تلقته منها، مع تلميح بإمكانية تعاونهما سينمائيًا قريبًا.

وفي فقرة من الحوار، روت دنيا موقفًا خاصًا أثناء عملها في مسلسل "عوالم خفية"، حيث تطرقت إلى المشهد الشهير الذي تضمن قبلة من الزعيم عادل إمام، كما تحدثت عن مشاركتها لاحقًا مع محمد عادل إمام، وتقديره الكبير لموهبتها.

واختتمت حديثها بالكشف عن سر "الشنطة" التي تصحبها دائمًا في الكواليس، والتي تحتوي على مجموعة من البواريك تُساعدها على التنقل بين الشخصيات المختلفة التي تقدمها في أعمالها، مؤكدة أن بدايتها الحقيقية في السينما كانت من خلال فيلم "الخروج للنهار".
 

دنيا ماهر ب100 وش عمرو الليثي سجن النسا عوالم خفية عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت

وزير الخزانة الأمريكي ينصح ماسك بالابتعاد عن السياسة

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو: لقاء ترامب قد يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو وترامب

هل تقوم إسرائيل بضرب إيران مجددا؟

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

ياسمين عز

شيلي البذر بالملقاط.. ياسمين عز تنصح بوصفة سحرية لتخفيف حرارة الجو على الأزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد