دنيا ماهر تكشف كواليس عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام

تحدثت الفنانة دنيا ماهر خلال حوارها مع برنامج "واحد من الناس" عن أسرار مشوارها الفني، وتفاصيل تُكشف لأول مرة حول مشاركتها في أعمالها البارزة، وفي مقدمتها دورها الشهير في مسلسل "بـ100 وش".

وأوضحت دنيا ماهر، الفنانة دنيا ماهر، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة "الحياة"، كيف تم ترشيحها للمسلسل، كاشفة عن سر نجاح جملة "لا قريب ولا حبيب ولا غريب" التي علقت مع الجمهور، مشيرة إلى تشبيه البعض لها بالفنانة عبلة كامل، وهو ما اعتبرته شهادة كبيرة تعتز بها.

كما استعرضت الفنانة محطات أخرى في مسيرتها، منها تخرجها في كلية الفنون الجميلة، ومشاركتها في عدد من الورش الفنية، وتقديمها لأدوار في مسلسلات مثل "طلعت روحي"، "الجماعة 2"، "سقوط حر"، و"واحة الغروب".

وتوقفت عند دورها في مسلسل "سجن النسا" الذي أخرجته كاملة أبو ذكري، وتحدثت عن الدعم الذي تلقته منها، مع تلميح بإمكانية تعاونهما سينمائيًا قريبًا.

وفي فقرة من الحوار، روت دنيا موقفًا خاصًا أثناء عملها في مسلسل "عوالم خفية"، حيث تطرقت إلى المشهد الشهير الذي تضمن قبلة من الزعيم عادل إمام، كما تحدثت عن مشاركتها لاحقًا مع محمد عادل إمام، وتقديره الكبير لموهبتها.

واختتمت حديثها بالكشف عن سر "الشنطة" التي تصحبها دائمًا في الكواليس، والتي تحتوي على مجموعة من البواريك تُساعدها على التنقل بين الشخصيات المختلفة التي تقدمها في أعمالها، مؤكدة أن بدايتها الحقيقية في السينما كانت من خلال فيلم "الخروج للنهار".

