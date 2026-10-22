حسب سعر الوقود.. وزير الكهرباء: الغاز يمثل 75% إلى 90% من تكلفة إنتاج الكيلووات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة إنتاج الكهرباء ترتبط بصورة أساسية بسعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، موضحًا أن الغاز يمثل ما بين 75% و90% من تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لسيناريوهات الأسعار المطروحة.

حساب تكلفة إنتاج الكهرباء

وقال عصمت، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن حساب تكلفة إنتاج الكهرباء يجب أن يستند إلى المعايير الفنية وحجم استهلاك الغاز، مع مراعاة أن تشغيل المحطات يتطلب أيضًا توربينات وقطع غيار وعمالة وأعمال صيانة وتشغيل مستمرة.

وأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة الغاز تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد التكلفة الإجمالية للكهرباء، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الوقود ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.

وأضاف أن الحسابات الفنية لتكلفة الإنتاج يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع العناصر المرتبطة بالتشغيل، موضحًا أن الأرقام التي عرضها تستند إلى حسابات معيارية، قبل احتساب أي فاقد في المنظومة.

العلاقة بين أسعار الوقود وتكلفة إنتاج الكهرباء

وشدد عصمت على أهمية فهم العلاقة بين أسعار الوقود وتكلفة إنتاج الكهرباء، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وضرورة توفير الإمدادات بصورة مستدامة.