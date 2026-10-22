صحة الوادي الجديد تكثف استعداداتها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تكثف مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد استعداداتها النهائية لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر بدء تنفيذها يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف حماية الأطفال من الأمراض المعدية وتعزيز معدلات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الحماية اللازمة للأطفال.



خطة توعوية واستعدادات مكثفة

تتضمن الاستعدادات تنفيذ خطة توعوية متكاملة بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، للتعريف بأهداف الحملة ومواعيد انطلاقها وأهمية التطعيم في الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب رفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة الالتزام بتطعيم الأطفال المستهدفين.

وتشمل الخطة تعليق البنرات الإرشادية على واجهات المدارس والمنشآت الصحية، ونشر الملصقات والبوسترات التوعوية داخل المدارس والفصول الدراسية ودور الحضانات، فضلًا عن تنظيم لقاءات ومحاضرات توعوية للطلاب وأولياء الأمور، للتعريف بأهمية التطعيم ودوره في الحد من انتشار الأمراض المعدية.