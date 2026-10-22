سفير كندا يتابع أنشطة مشروع «مسارات» لدعم تمكين الفتيات وتحسين أوضاع الأسر بملوي

تفقد السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، أنشطة مشروع «مسارات» بمركز ملوي، ضمن مشاركته في فعاليات «اليوم العالمي للفتاة»؛ لمتابعة جهود المشروع الممول من الحكومة الكندية، وتنفذه منظمة «إنقاذ الطفل»، بالتنسيق مع محافظة المنيا، لدعم تمكين الفتيات وتعزيز فرص التنمية بالمجتمعات المحلية.

وشملت الزيارة لقاءات مباشرة وحوارات مجتمعية مع الفتيات والنساء المستفيدات من خدمات المشروع؛ للتعرف على طبيعة الأنشطة المقدمة ومدى إسهامها في دعم الفتيات وتوسيع فرص مشاركتهن في المجتمع، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للأسر المستفيدة.

كما التقى السفير بعدد من الأسر ومقدمي الخدمات والقيادات المحلية والمجتمعية، واستمع إلى تجارب المستفيدين وآرائهم بشأن أثر أنشطة المشروع، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم المبادرات التنموية وتعزيز دور الفتيات والنساء في مجتمعاتهن.