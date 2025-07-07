مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر صمام أمان لنا وللمنطقة بأسرها

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من يقرر وقف الحرب، وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تنفيذ سياسة واشنطن

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن إسرائيل هي عضو وظيفي ينفذ سياسة واشنطن.

ولفت إلى أن واشنطن تريد فرض السيطرة عبر إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر صمام أمان لفلسطين وللمنطقة بأسرها.

خطط تصفية القضية الفلسطينية

وشدد المستشار محمود الهباش، على أن مصر أفشلت خطط تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير.

وأكد المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر.