مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويات بلاده هي وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن.

حماية الوجود الفلسطيني

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال حوار عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “نخسر مزيدا من الضحايا جراء العدوان، وأولويتنا حماية الوجود الفلسطيني”.

وأكد المستشار محمود الهباش أن سقوط أي فلسطيني؛ يمثل خسارة استراتيجية، لذا فإن حماية أبناء الشعب الفلسطيني من الأولويات التي يتم العمل عليها.

وواصل مستشار الرئيس الفلسطيني: “نأمل نجاح جهود وقف الحرب على غزة، ونثمن الوساطة المصرية القطرية حول اتفاق غزة، كما نتوقع مزيدا من الضحايا؛ إذا لم نتوصل لاتفاق”.