خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

دخل الفنان إدوارد، نوبة بكاء هستيري، بعدما روى تفاصيل إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية استئصال الكلية اليمنى، مؤكدًا أن ما مر به خلال الأشهر الماضية كان الأصعب في حياته، وأنه تجاوز هذه الصعاب.

حقن تخسيس وتعب في المعدة

كشف الفنان إدوارد، باكيا، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادةعن سر قائلا: «أنا مريت بأسوأ شهور حياتي، بدأت لما المخرج محمد سامي طلب مني أعمل تغيير في شكلي عشان شخصية جديدة، ولجأت لحقن تخسيس ونزلت 15 كيلو، لكن بعدها بشهرين بدأت أعاني من تعب شديد في المعدة».

ادوارد

وتابع أدوارد، أنه اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليته، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل، وهو الخبر الذي صدمه تمامًا، وقال: «الكلمة دي تخض.. مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم ومخبي عن أولادي، وقلت لمراتي بس».

وأضاف وهو متأثر: «الضغط اللي كنت فيه جابلي جلطة في القلب، وعملت قسطرة وركبت 3 دعامات، وبرضه تاني يوم روحت أصور حلقة البرنامج كأن مافيش حاجة».

خضوع إدوارد لعملية جراحية

وأشار الفنان إدوارد، إلى أنه خضع للجراحة في يناير الماضي، ووجه شكره لكل من وقف بجانبه، وعلى رأسهم مصطفى قمر، قائلًا: «بات معايا في المستشفى.. مش ممكن أنسى جدعنته، وكمان زارني السقا وباسم سمرة ومحمد سامي ومي عمر».

واختتم حديثه، وهو يغالب دموعه: «عديت بكل ده.. بس كل ما أفتكر اللي حصل، بعيط وأتأثر.. شكرًا يا رب إنك كشفتها بدري».