قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان
هل يأثم تارك أذكار المساء؟.. احذر تفويتها لـ 15 سببا | أبرزها مخيف
استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية
دعاء سيد الاستغفار.. اعرف سر علاقته بالاستجابة
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
ممدوح عباس تدخل لحسم هذه الصفقة للزمالك.. تفاصيل
تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟
الأهلي يحسم صفقة ياسين مرعي رسميا لتدعيم دفاعه في الصيف
مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. والكل يتمنى تدريبه
وزارة التضامن تدرس مقترح إحياء فكرة التكية الإسلامية
انطلاق فترة الإعداد بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري
نواب الرياضة يرفضون مصطلح النادي الخاص.. ومستشار الوزير: لا إجابة واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة

أملاك الدولة
أملاك الدولة
محمد الشعراوي

يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين.

غرامات صارمة على المخالفين

 فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

رسوم مقابل الانتفاع

في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

إعفاءات وحوافز للمخالفين

يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

أملاك الدولة الخاصة مجلس النواب الحكومة التقنين مقابل انتفاع حال تعذر التقنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت

وزير الخزانة الأمريكي ينصح ماسك بالابتعاد عن السياسة

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو: لقاء ترامب قد يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو وترامب

هل تقوم إسرائيل بضرب إيران مجددا؟

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

ياسمين عز

شيلي البذر بالملقاط.. ياسمين عز تنصح بوصفة سحرية لتخفيف حرارة الجو على الأزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد