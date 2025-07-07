عمرو أديب يحيي الذكرى الخامسة لرحيل رجاء الجداوي: لا أتخيل العمل بدونها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الافتقاد سلوك انساني وأحيانا لا يمكن أن نصدق أن البعض قد يختفي، مشيرا إلى أنه "عملت مع رجاء الجداوي لمدة 20 سنة ومكانش عندي شك أن أخوض عملي بدونها".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن رجاء الجداوي كان فيها ميزة عبقرية انها يمكن أن تكون أم بعد لقاء لا يتجاوز 5 دقائق، مؤكدا أنه كان لها ميزة عظيمة أنه لا يمكن أن تحكم على أي شخص أنه سيئ، وكان لها قدرة كبيرة على الاحتواء وكانت كريمة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن رجاء الجداوي كانت سيدة عاملة وبتصرف على بيتها وأحيانا كانت بتوصل انها بتصور 5 أعمال في فترة قصيرة.