خبير اقتصادي: تم العمل على وجود كميات كبيرة من المازوت لتأمين احتياجات الكهرباء

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، أن الحكومة أكدت أنه لا انقطاع في الكهرباء خلال هذا الصيف، مشيرا إلى أنه تم العمل على وجود كميات كبيرة من المازوت لتأمين احتياجات الكهرباء.

وقال محمد فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة؛ إضافة إلى العمل على وجود 3 سفن للتغييز، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يوميا، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، بهدف تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الطبيعي أو من الوقود السائل، مثل المازوت والسولار.