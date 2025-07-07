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الهجمات السيبرانية تدخل ساحة المعارك.. ومصر تضخ استثمارات لتأمين البنية المعلوماتية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهجمات السيبرانية تدخل ساحة المعارك.. ومصر تضخ استثمارات لتأمين البنية المعلوماتية

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
قسم التوك شو

أكد محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم ركائز تأمين البنية المعلوماتية للدول، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استخدامًا مكثفًا للهجمات السيبرانية لتعطيل خدمات حيوية، من بينها المطارات والبُنى التحتية الحساسة.

وأوضح الحارثي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قوة الدول العسكرية لم تعد تُقاس فقط بالأسلحة التقليدية، بل بمدى قدرتها على صد الهجمات السيبرانية، وامتلاكها قدرات هجومية في هذا المجال.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن التهديدات الرقمية لا تستهدف فقط المؤسسات الحكومية، بل تمثل خطرًا أيضًا على القطاع الخاص، ما يُحتم ضرورة رفع درجة الوعي السيبراني لدى جميع المؤسسات والأفراد، باعتباره خط الدفاع الأول ضد هذه الهجمات.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي

ونوّه الحارثي بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الحماية، بهدف التنبؤ المبكر بالهجمات السيبرانية المحتملة، ما يمنح المؤسسات والدول وقتًا كافيًا للتحصين والردع، موضحًا أن العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم تعرّضت بالفعل لهجمات اخترقت بياناتها، ما يُبرز خطورة هذه التهديدات.

تطوير منتجات رقمية

وأكّد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتأمين بنيتها المعلوماتية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المتخصصة، وتطوير منتجات رقمية محلية تُستخدم في منظومات الحماية السيبرانية.

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