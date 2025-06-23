بعد تسريب بيانات 16 مليار حساب .. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق

في واحدة من أخطر الحوادث التي شهدها العالم الرقمي، كشف باحثون في الأمن السيبراني عن تسريب يُعد "الأضخم على الإطلاق"، حيث تم العثور على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16 مليار بيانات تسجيل دخول لحسابات مستخدمين حول العالم، شملت خدمات كبرى مثل جوجل، وفيسبوك، وآبل، ومايكروسوفت، وغيرها، وذلك وفقًا لتحقيق نشره موقع (Cyber news).

مصدر التسريب ليس الشركات بل أجهزة المستخدمين

المثير للدهشة أن هذا الكم الهائل من البيانات لم يُسرق من خوادم الشركات العملاقة، بل تم جمعه تدريجيًا على مدار سنوات من خلال برمجيات خبيثة تُعرف باسم "Infostealers"، هذه البرمجيات تصيب أجهزة المستخدمين وتقوم بسرقة بيانات الدخول دون علمهم.

تفاصيل التسريب

بحسب موقع Cybernews، فإن البيانات المسربة تم تجميعها من 30 تسريبًا منفصلًا، وظهرت لفترة على شبكة الإنترنت قبل أن يتم حذفها، ورغم احتواء القاعدة على عدد كبير من التكرارات، إلا أن التنوع في نوعية الحسابات واستخدام العديد من المستخدمين لنفس كلمة المرور في أكثر من موقع يجعل منها كنزًا للقراصنة.

التسريب خطرًا حقيقي على المستخدمين

إعادة استخدام كلمات المرور

كثير من المستخدمين يستخدمون نفس كلمة المرور لأكثر من حساب، مما يسهّل على القراصنة الدخول إلى عدد كبير من الحسابات عبر تجربة واحدة.

اختراق البريد الإلكتروني يعني اختراق كل شيء

من خلال ميزة "نسيت كلمة المرور"، يمكن استعادة حسابات أخرى باستخدام البريد الإلكتروني.

سرقة معلومات حساسة

بعض البرمجيات الخبيثة قادرة على سرقة مفاتيح المصادقة الثنائية، أو حتى بيانات بنكية مخزّنة على الجهاز أو المتصفح.

خطوات ضرورية لحماية نفسك من الاختراق

تغير كلمات المرور فورًا

ابدأ بالحسابات الحساسة (مثل البريد الإلكتروني، جوجل، حسابات البنوك). اختر كلمات مرور قوية ومعقدة، وابتعد عن كلمات المرور الشائعة مثل: "123456"، أو "Password1".

فعّل المصادقة الثنائية (2FA)

إضافة كود تأكيد يصل لهاتفك أو باستخدام تطبيق مثل Google Authenticator يمنحك طبقة أمان إضافية.

عدم حفظ كلمات المرور في المتصفح

يفضل استخدام مدير كلمات مرور آمن مثل Bitwardenأو 1Password، والتي تُخزن بياناتك بطريقة مُشفّرة يصعب الوصول إليها.

تحقق إن كانت بياناتك قد سُرّبت

استخدم أداة Have I Been Pwnedبإدخال بريدك الإلكتروني لمعرفة إن كان قد تم تسريبه في اختراق سابق.

راقب جهازك باستمرار

شغّل برنامجًا موثوقًا لمكافحة الفيروسات، وكن يقظًا لأي تصرف غير معتاد في جهازك مثل البطء المفاجئ أو النوافذ الغريبة.