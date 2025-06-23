قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: قصفنا مقار قوات الباسيج وسجن إيفين والأمن الداخلي في طهران
في لفتة إنسانية| شاهد.. محافظ المنوفية وكيلاً لعروس يتيمة بشبين الكوم
التنمر والتحرش والعنف على طاولة الشيوخ.. نواب: تهديد مباشر لتماسك المجتمع واستقراره النفسي.. تغليظ العقوبات وعودة مادة الدين السبيل لمكافحتها
الدكتور مصطفى عمارة لـ"صدى البلد": القطن الملون المصري مطلوب عالميًا ويوفر 50% من المياه
بعد تسريب بيانات 16 مليار حساب .. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق
ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. وتشغيل الطاقة الشمسية
أرضي وطابقان.. أمن القاهرة: لا إصابات أو وفيات في انهيار عقار شبرا
سيدة ونجلها وعروق خشبية للتنكيس.. القصة الكاملة لانهيار عقار شبرا.. صور
معتز اينو: وقعت للأهلي وأنا ألعب في الزمالك قبلها بسنة ونصف
أبو شقة: عودة مادة الدين للمدارس بنجاح ورسوب السبيل لمكافحة التنمر والتحرش
دعاء لصلاح الأبناء .. أعظم ما تدعو به لأولادك ردده في كل وقت بيقين
هل حدث تلوث إشعاعي؟ مفاجأة بشأن الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تسريب بيانات 16 مليار حساب .. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق

بعد تسريب بيانات أكثر من 16 مليار حساب.. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق
بعد تسريب بيانات أكثر من 16 مليار حساب.. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق
ولاء خنيزي

في واحدة من أخطر الحوادث التي شهدها العالم الرقمي، كشف باحثون في الأمن السيبراني عن تسريب يُعد "الأضخم على الإطلاق"، حيث تم العثور على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16 مليار بيانات تسجيل دخول لحسابات مستخدمين حول العالم، شملت خدمات كبرى مثل جوجل، وفيسبوك، وآبل، ومايكروسوفت، وغيرها، وذلك وفقًا لتحقيق نشره موقع (Cyber news).

مصدر التسريب ليس الشركات بل أجهزة المستخدمين

المثير للدهشة أن هذا الكم الهائل من البيانات لم يُسرق من خوادم الشركات العملاقة، بل تم جمعه تدريجيًا على مدار سنوات من خلال برمجيات خبيثة تُعرف باسم "Infostealers"، هذه البرمجيات تصيب أجهزة المستخدمين وتقوم بسرقة بيانات الدخول دون علمهم.

تفاصيل التسريب

بحسب موقع Cybernews، فإن البيانات المسربة تم تجميعها من 30 تسريبًا منفصلًا، وظهرت لفترة على شبكة الإنترنت قبل أن يتم حذفها، ورغم احتواء القاعدة على عدد كبير من التكرارات، إلا أن التنوع في نوعية الحسابات واستخدام العديد من المستخدمين لنفس كلمة المرور في أكثر من موقع يجعل منها كنزًا للقراصنة.

 التسريب خطرًا حقيقي على المستخدمين 

إعادة استخدام كلمات المرور

 كثير من المستخدمين يستخدمون نفس كلمة المرور لأكثر من حساب، مما يسهّل على القراصنة الدخول إلى عدد كبير من الحسابات عبر تجربة واحدة.

اختراق البريد الإلكتروني يعني اختراق كل شيء

من خلال ميزة "نسيت كلمة المرور"، يمكن استعادة حسابات أخرى باستخدام البريد الإلكتروني.

سرقة معلومات حساسة

بعض البرمجيات الخبيثة قادرة على سرقة مفاتيح المصادقة الثنائية، أو حتى بيانات بنكية مخزّنة على الجهاز أو المتصفح.

خطوات ضرورية لحماية نفسك من الاختراق

تغير كلمات المرور فورًا

ابدأ بالحسابات الحساسة (مثل البريد الإلكتروني، جوجل، حسابات البنوك). اختر كلمات مرور قوية ومعقدة، وابتعد عن كلمات المرور الشائعة مثل: "123456"، أو "Password1".

فعّل المصادقة الثنائية (2FA)

إضافة كود تأكيد يصل لهاتفك أو باستخدام تطبيق مثل Google Authenticator يمنحك طبقة أمان إضافية.

عدم حفظ كلمات المرور في المتصفح

يفضل استخدام مدير كلمات مرور آمن مثل Bitwardenأو 1Password، والتي تُخزن بياناتك بطريقة مُشفّرة يصعب الوصول إليها.

تحقق إن كانت بياناتك قد سُرّبت

استخدم أداة Have I Been Pwnedبإدخال بريدك الإلكتروني لمعرفة إن كان قد تم تسريبه في اختراق سابق.

راقب جهازك باستمرار

شغّل برنامجًا موثوقًا لمكافحة الفيروسات، وكن يقظًا لأي تصرف غير معتاد في جهازك مثل البطء المفاجئ أو النوافذ الغريبة.

الاختراق حماية حساباتك من الاختراق العالم الرقمي الأمن السيبراني جوجل فيسبوك آبل مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

منتخب الطائرة الشاطئية

منتخب الطائرة الشاطئية يغادر إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

كاس العالم للاندية

نسب واحتمالات تأهل فرق المجموعة الأولى إلى دور الـ16

يحيي عطية الله

مصير يحيى عطية الله مع الأهلي.. شوبير يحسم الجدل

بالصور

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

فيديو

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد